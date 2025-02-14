Елена Дятлова объяснила, почему все улицы Калининграда засыпаны солью (фото)

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова объяснила жителям, почему все улицы города, несмотря на то, что на них нет снега, плотно засыпаны реагентами. По словам чиновницы, сотрудники МБУ «Чистота» провели превентивную обработку в ожидании интенсивных осадков.

«После получения неблагоприятного прогноза погоды мы всегда стараемся провести превентивную обработку городских улиц, как это рекомендовано Росавтодором, — пояснила Дятлова. — Первые снежные заряды могут обрушиться на муниципалитет уже сегодня вечером».

Елена Дятлова также заявила, что у коммунальщиков ожидается бессонная ночь, и им готовы прийти на помощь рабочие других подведомственных администрации учреждений: «Гидротехника», «Городских лесов», паркового хозяйства и даже школ.

«Чтобы уборка началась более оперативно все комбинированные дорожные машины с запасом противогололёдных материалов уже будут к этому времени находиться на старте в разных точках города, а не на базе», — заключила она, добавив, что «синоптики обещают сугробы до 10 см».