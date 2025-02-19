Власти Калининграда хотят назначить дополнительную выплату к 80-летию Победы

Власти Калининграда планируют единовременно выплатить ветеранам Великой Отечественной войны, удостоенным звания «Почётный гражданин города Калининграда», по 50 тыс. рублей в связи с 80-летием Победы. Проект постановления, разработанный администрацией муниципалитета, обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в среду, 19 февраля.

Вопрос планируют вынести на ближайшее заседание городского совета депутатов. В случае положительного решения выплаты необходимо будет произвести не позднее 1 апреля.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» участникам Великой Отечественной войны. Список из 41 кандидата рассмотрит горсовет.

Как сообщили ранее в отделении социального фонда РФ по Калининградской области, всего в регионе выплаты к 80-летию Победы будут начислены 1750 пожилым людям. По 80 тыс. рублей будет выплачено участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым нагрудным знаком «Жителю Блокадного Ленинграда», «Жителю осаждённого Сталинграда», «Жителю осаждённого Севастополя», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Кроме того, по 55 тыс. получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

В настоящее время в области проживают 70 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 131 житель региона имеет нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, на территории проживают 517 вдов военнослужащих, погибших в период войны, и умерших инвалидов войны, 444 бывших несовершеннолетних узника фашизма, 588 тружеников тыла.