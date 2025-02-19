Власти Калининграда хотят назначить дополнительную выплату к 80-летию Победы

Все новости по теме: День Победы

Власти Калининграда планируют единовременно выплатить ветеранам Великой Отечественной войны, удостоенным звания «Почётный гражданин города Калининграда», по 50 тыс. рублей в связи с 80-летием Победы. Проект постановления, разработанный администрацией муниципалитета, обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в среду, 19 февраля.

Вопрос планируют вынести на ближайшее заседание городского совета депутатов. В случае положительного решения выплаты необходимо будет произвести не позднее 1 апреля.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» участникам Великой Отечественной войны. Список из 41 кандидата рассмотрит горсовет.

Как сообщили ранее в отделении социального фонда РФ по Калининградской области, всего в регионе выплаты к 80-летию Победы будут начислены 1750 пожилым людям. По 80 тыс. рублей будет выплачено участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым нагрудным знаком «Жителю Блокадного Ленинграда», «Жителю осаждённого Сталинграда», «Жителю осаждённого Севастополя», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Кроме того, по 55 тыс. получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

В настоящее время в области проживают 70 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 131 житель региона имеет нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, на территории проживают 517 вдов военнослужащих, погибших в период войны, и умерших инвалидов войны, 444 бывших несовершеннолетних узника фашизма, 588 тружеников тыла.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter