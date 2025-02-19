В мэрии назвали две проблемы, мешающие закрытию угольных котельных на ул. Новикова

В мэрии назвали две проблемы, мешающие закрытию угольных котельных на ул. Новикова
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Закрыть угольные котельные на улице Маршала Новикова в Калининграде горвласти смогут не раньше 2031 года. Об этом в среду, 19 февраля, в прямом эфире паблика мэрии города сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова. Обе котельные чиновница назвала проблематичными.

«Там две проблемы, — рассказала Дятлова. — Первая не такая сложная. Это очень плотно застроенная территория, и необходимо выбрать коридор для прокладки инженерных коммуникаций. Но есть и вторая проблема: когда мы закрываем угольные котельные, мы переводим абонентов на газовое отопление. Но у нас нет лимитов газа в Московском районе, и поэтому там мы увязаны с региональной программой».

Дятлова напомнила, что есть региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства промышленных и иных организаций Калининградской области, действующая до 2031 года, один из разделов которой — строительство газопровода высокого давления диаметром 400 мм от АГРС в посёлке Партизанское Багратионовского района до улиц Аллея Смелых и Большая Окружная в Калининграде.

«Сроки строительства: 2029-2031 год. Только после этого можно говорить о закрытии угольных котельных на улице Маршала Новикова», — заключила Дятлова.


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