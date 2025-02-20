«Калининградтеплосеть»: возведение новой котельной на Киевской начнётся осенью

Возведение нового здания котельной на ул. Киевской, 141, начнётся в сентябре 2025 года. Ввести в эксплуатацию её планируют в 2026 году. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Калининградтеплосети».

Новая котельная расположится на земельном участке рядом с действующей. Для подключения более 40 многоквартирных домов и трёх социальных объектов по улицам Киевской, Садовой, Берёзовой, Камской и Суворова будет дополнительно построена новая сеть теплоснабжения.

Максимальная мощность проектируемой котельной составит 12,243 Гкал\ч . Она будет работать в автоматизированном режиме с помощью системы диспетчеризации. «Стоить отметить, что большим плюсом нового объекта теплоснабжения является не только его техническая оснащённость, но и полная экологичность. Напомним, что в год мазутная котельная сжигает порядка 2600 тонн мазута, продукты горения которого ежедневно попадают в городскую атмосферу», — добавили в предприятии.

Ранее городские власти неоднократно говорили о необходимости отказа от мазута и угля для отопления домов. В 2023 году власти сообщали о планах избавиться от мазутной котельной на Киевской до конца 2024 года.