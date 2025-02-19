В Калининграде опротестовали порядок отнесения территорий к особо охраняемым

Прокурор Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры Сергей Солдатов опротестовал Порядок отнесения земель городского округа «Город Калининград» к землям особо охраняемых природных территорий местного значения. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам горсовета в среду, 19 февраля.

Указанный порядок был утверждён решением горсовета Калининграда от 27 марта 2020 № 51. Согласно документу, решение о создании особо охраняемой природной территории местного значения принимает совет депутатов. Проект решения разрабатывает горадминистрация «на основании результатов рассмотрения и оценки мотивированного предложения заинтересованного лица». Инициаторами могут быть физические и юридические лица, в том числе должностные лица и структурные подразделения администрации.

Для рассмотрения поступивших предложений создаётся рабочая группа из числа сотрудников администрации и специалистов, имеющих опыт работы в области городского планирования и ландшафтного дизайна. Решение о создании особо охраняемой природной территории местного значения рабочая группа принимает на основании наличия в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и объектов, представляющих особую природоохранную, эстетическую, научную, рекреационную, культурную и оздоровительную ценность для городского округа.

При этом, согласно федеральному законодательству, таких оснований должно быть не одно, а несколько.

«Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях установлено, что при принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий необходимо учитывать ряд обстоятельств, однако в Порядке учитывается только одно обстоятельство, указанное в данном федеральном законе, в связи с чем, полагаем, протест подлежит удовлетворению», — пояснила представитель прокуратуры.

В городской администрации протест посчитали обоснованным и подлежащим удовлетворению. Доработать документ планируют «в самые кратчайшие сроки».

«Установление особо охраняемых природных территорий несёт последствия для города. Возникает ряд проблем, связанных с обслуживанием и содержанием. <...> При подготовке документов надо как-то учитывать и эти факторы. Я, конечно, за экологию и сохранение экосистемы, но те ограничения и обременения, которые могут быть в городе, это довольно ощутимо. <...> Патовые ситуации возникают. Поэтому надо к этому вопросу очень аккуратно подойти, чтобы мы с вами, условно, себе не выстрелили в ногу», — прокомментировал глава Калининграда Олег Аминов. «Всё будет учтено», — ответил председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков.