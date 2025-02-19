Синоптики: Калининградскую область ждет самая холодная ночь сезона

Телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозирует резкое похолодание. Синоптики-любители полагают, что ночь на 20 февраля может стать самой холодной в сезоне.

«Ясное небо и штиль на гребне антициклона станут отличным условием для радиационного выхолаживания в северной воздушной массе. Судя по данным моделей, к утру в Калининграде и области воздух может остыть до −10...-15°С», — отмечают синоптики. Утром возможен туман, отложения изморози, ухудшение видимости. «Нас ждёт самая холодная ночь этого сезона», — делают вывод эксперты.

Отметим, что Гидрометцентр РФ прогнозирует в ночь на четверг минимальное значение температуры −10°С. По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура составит −9°С.