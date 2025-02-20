Погода в Калининградской области 20 февраля

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Днём в четверг, 20 февраля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе 0°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление повышенное — 774 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +2°C. В центре региона дневная температура составит 0°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается −1°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до −3°C), а на востоке региона прохладнее (до −9°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт ясная. Утром температура в Калининграде будет в районе −6,1°C, днём поднимется до 0,9°C, а вечером опустится до −3,4°C. На протяжении всего дня прогнозируется южный ветер. Влажность — на уровне 96%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о морозных ночах, умеренных днях и сухой погоде.

«К утру, вероятно, ухудшится видимость — могут сгуститься туманы, которые должны рассеяться днем. Утром можно будет увидеть отложения изморози. В дневные часы в зависимости от наличия прояснений потеплеет до +1...+3°C при солнечном небе и 0...-2°C при пасмурном (переменная облачность по области), существенных осадков не ожидается», — добавляют синоптики-любители.

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