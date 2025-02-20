Кондратов — о бизнес-привлекательности Славска: город «очень недооценён»

Славск «очень недооценён» с точки зрения привлекательности для бизнеса. Об этом на выездном заседании правительства Калининградской области заявил глава администрации муниципалитета Эдуард Кондратов.

Сити-менеджер отметил, что его мечтой является создание «Славской культурной локации» по типу острова Канта в Калининграде. В неё войдёт собор с органным залом, парк им. Юрия Гагарина, парк скульптур и бассейн с минеральной водой, который является «точкой притяжения местного сообщества и туристов». При этом Кондратов упомянул, что в муниципалитете есть возможность создать технологический кластер в здании радиоцентра в посёлке Десантное. Там в 2025 году проложат магистральную газовую трубу, которую можно подвести к строению. Чиновник также отметил, что «там 4 МВт электричества», которым можно запитать технопарк.

Министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова дополнила, что на эту идею «есть несколько интересантов». Один из них приедет в Калининградскую область после 28 февраля, и власти хотят рассмотреть вопрос размещения в Славском округе производства. Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что в правительстве есть «несколько инвестпроектов», которые можно разместить в муниципалитетах со слабой экономикой для «равномерного развития».

Кондратов отметил, что специализация Славского округа — агропромышленная. По словам главы администрации, в муниципалитете начнётся «реализация большого проекта по строительству птицефабрики». Он считает, что это может дать предпринимателям сигнал об открытии в районе своих предприятий.

«Дорогу осилит идущий. И это будет ярким примером, что в Славске тоже можно вести бизнес, извлекая из этого прибыль. Это будет большой толчок, потому что на самом деле Славск очень недооценен: очень перспективен и очень недооценен. И люди здесь трудолюбивые, хорошие, добрые люди, просто им надо больше внимания [уделять], что они не брошены», — заявил славский сити-менеджер.

Беспрозванных подчеркнул, что газовой инфраструктуре необходимо уделять много внимания, иначе бизнес в район не зайдёт. По словам губернатора, без неё предприниматели «вряд ли зайдут сюда, потому что большие затраты» будут. То же самое касается и туристической сферы округа, которую «необходимо проработать». До этого Кондратов рассказал, что Славский округ на данный момент газифицирован на 40%.