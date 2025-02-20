Славск намерены сделать «подобием острова Канта»

Славск намерены превратить в город для «безопасной и комфортной жизни», в который захотят переехать «для работы на удалёнке». Об этом в ходе своего доклада 19 февраля заявил глава администрации муниципалитета Эдуард Кондратов.

«Мечта моя, — начал Кондратов. — Есть концепция, которой я делился с жителями, и они меня поддерживают: создание из Славска как из города чего-то наподобие острова Канта в Калининграде. С учётом наличия таких объектов как кирха с органом и единственного в области (и в России немного таких) открытого источника с минеральной водой. То есть это город для комфортной и безопасной жизни с прекрасной экологией, с малоэтажной застройкой, которая даст возможность образовывать здесь семьи, растить детей».

Кондратов уверяет, что в случае развития благоустройства муниципалитету удастся переломить демографическую ситуацию, и в Славск поедут жить, чтобы работать удалённо. Что касается условий для рождения и воспитания детей, то, как уверяет глава администрации, в городе уже отремонтирована дошкольная и школьная сеть.

Кондратов также высказался о рекреационном потенциале поселков Заповедное и Ясное, расположенных на берегах рек Матросовка и Неман.