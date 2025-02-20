В Калининграде с 1 марта на полтора месяца закрывают проезд по части ул. Радищева

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С 1 марта по 15 апреля будет закрыт для проезда участок ул. Радищева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

Движение по ул. Радищева от дома № 82 до дома № 2-2 «в» по ул. А. Бровковича закроют для обеспечения безопасности при выполнении аварийно-восстановительных работ на участке главного канализационного коллектора.

Автобусы маршрутов №№ 5, 9, 14, 24, 32, 48, 70, 92 в этот период будут следовать по проспекту Победы, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – согласно существующей схеме движения.

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