Бюджет Славского округа стал профицитным, несмотря на растущую убыль населения

Бюджет Славского округа стал профицитным, несмотря на растущую убыль населения
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Славский округ, несмотря на убыль населения больше чем на четверть, в течение трёх последних лет выдаёт профицитный бюджет (в том числе благодаря растущим налоговым поступлениям). Об этом в ходе своего доклада 19 февраля сообщил глава администрации муниципалитета Эдуард Кондратов.

«Консолидированный бюджет муниципального образования имеет тенденцию к росту, несмотря на все трудности, — отметил Кондратов. — За последние три года идёт рост налоговых и неналоговых поступлений. Доходная часть бюджета в 2024 году составила чуть более одного миллиарда рублей. Это как собственные доходы, так и субвенции и дотации. Она увеличилась на 20% к уровню 2021 года. В то же время расходы консолидированного бюджета в 2024 году составили 986 млн рублей. Три последних года бюджет муниципального образования исполняется с профицитом».

Кондратов добавил, что в период с 2023 по 2024 года собственные доходы муниципалитета выросли на 38%, налоговые — на 29%, а неналоговые — на 77%. Основным Кондратов назвал налог на доходы физических лиц.

В ходе того же доклада Кондратов доложил, что с 2010 года по 2024 год численность населения его округа уменьшилась на 5 442 человека (на 25,9%).

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