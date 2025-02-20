Госэкспертиза одобрила проект капремонта детсада в здании виллы Брандес

Проект капитального ремонта здания детского сада комбинированного вида № 1 в Черняховске прошёл государственную экспертизу. Уточняется, что подрядчик при проведении ремонта сохранит объект культурного наследия «Вилла Брандес». Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 19 февраля. Документацию для экспертизы подготовила компания «Строймонтажсервис». В качестве экспертной организации выступило государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

Капремонтом по адресу ул. Дачная, 10 займётся МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1». Он затронет внутренние помещения и инженерные системы. Указанный вид работ — сохранение объекта культурного наследия.

По данным портала Prussia39, вилла в стиле эклектика построена в Инстербурге на Шлосс-штрассе в 1894 году. Первым хозяином виллы был крупный землевладелец и президент Прусской промышленной палаты Эрнст Брандес. Со второй половины 1930-х годов здание стали называть виллой Шобера — по имени нового владельца.

В послевоенные годы в вилле располагался детский дом. После реставрации, проведенной при участии немецкого фонда «Дети без родителей» в 1994 году, в здании разместился детский сад.

Ремонт виллы Брандес, являющейся объектом культурного наследия, начался в мае 2023 года. По данным портала госзакупок, контракт на ремонт фасада памятника был заключен в марте того же года с компанией «Строймонтажсервис» за 9,5 млн рублей. В том же месяце ООО «СК МД» выиграло пятимиллионный контракт на ремонт ограждения вокруг здания.

В октябре 2023 года стало известно, что с ремонтом виллы возникли проблемы, деньги на решение которых не были предусмотрены проектно-сметной документацией. Так, по словам руководителя компании Валерия Щербатых, основные проблемы у этого объекта связаны с кровельными материалами на башне и с самим конструктивом башни — деревянные конструкции успели прогнить, и рассчитывать, что они, как и раньше, могут выдерживать серьезную нагрузку, не приходится.