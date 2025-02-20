В Калининграде на линию ежедневно не выходят около 30% автобусов

Ежедневно в Калининграде не выходят на линию около 30% запланированных автобусов. Об этом в отчёте за 2024 год рассказал исполняющий обязанности руководителя «Центра организации движения и пассажирских перевозок» Константин Папшев на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Калининграда в четверг, 20 февраля.

«В течение года каждая единица техники подвижного состава была проверена контрольной группой порядка десяти раз. По итогам проведённых контрольных мероприятий подрядчикам направлено 357 писем с требованиями об устранении нарушений, составлено 524 акта контроля выполнения подрядчиками условий заключённых с ними контрактов. Общая сумма штрафов — 3,8 млн рублей. По сравнению с 2023 годом общее количество нарушений условий муниципальных контрактов снизилось на 2,8%. Такие нарушения связаны с дефицитом водительского состава. У всех предприятий-перевозчиков ежедневно на линию не выходят порядка 30% запланированных автобусов», — отметил Папшев.

Он также рассказал об итогах анализа эффективности внедрения разрывных графиков движения общественного транспорта в Калининграде. «Не в пиковое время потребность в транспорте снижается, что позволяет сократить количество единиц транспорта на маршруте и, соответственно, количество необходимых водителей. Анализ внедрения разрывных графиков на десяти маршрутах „ГорТранса“ показал, что выпуск запланированных транспортных средств на линию вырос на 11%, выполнение транспортной работы — на 14%, регулярность движения, то есть соблюдение утверждённого расписания движения, — на 15%», — добавил Константин Папшев.

Обсуждая транспортные проблемы, часть депутатов отметили, что они не теряют своей актуальности из года в год, и ничего не меняется в лучшую сторону. Глава города Олег Аминов отметил, что тоже «не совсем в восторге от работы транспорта», однако, по его мнению, улучшения на определённых маршрутах всё же были. Глава Калининграда предложил увеличить штрафы за невыход на линию. «Уверен, что мы найдём пути решения», — резюмировал Аминов.

Глава горадминистрации Елена Дятлова ранее заявляла, что невыход автобусов на маршрут составляет в Калининграде 20–25%. Губернатор Алексей Беспрозванных поручил сити-менеджеру решить эту проблему максимум за полгода. Поручение было дано в декабре 2024 года.