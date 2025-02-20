Из Калининграда в Оренбург возобновляют прямые рейсы

Прямые рейсы из Калининграда в Оренбург возобновляются 30 апреля на весенне-летний период. Выполнять их будет авиакомпания «Nordwind» на воздушных судах Airbus A-321. Информация об этом размещена на сайте оренбургского аэропорта.

Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Отправление из Калининграда запланировано по средам в 16:10, а по субботам — в 15:55. Продолжительность полёта составит около четырёх часов.

Сейчас в Оренбург можно долететь только с пересадками. Так, по данным сервисов по продаже билетов, при полёте авиакомпанией «Аэрофлот» необходимо сделать пересадку в Москве продолжительностью два часа. Общее время в пути составляет семь часов.