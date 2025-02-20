Власти: население Славского округа за 14 лет сократилось на четверть

Власти: население Славского округа за 14 лет сократилось на четверть
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Население Славского округа за последние 14 лет сократилось более, чем на четверть. Такую информацию глава администрации муниципалитета Эдуард Кондратов представил в ходе своего доклада губернатору во время выездного заседания правительства области 19 февраля. Демографическую ситуацию в округе Кондратов обрисовал как неблагополучную.

«На 1 января 2024 года население округа составило 15 573 человека, — сообщил он. — Складывающийся тренд демографических показателей говорит о неблагополучной ситуации. Население округа за последние годы постоянно уменьшается. За период с 2010 года по 2024 год численность населения, к сожалению, уменьшилась на 5 442 человека, что составляет 25,9%. Это одна из проблем».

Отметим, что в конце января этого года похожие цифры по Нестеровскому району губернатору озвучил глава администрации муниципалитета Алексей Родин. По его словам, за последние 15 лет население округа сократилось на четверть, и этот процесс не удастся остановить к 2030 году.

«Мы понимаем, что к 2030 году негативную динамику по оттоку населения мы не сможем нивелировать, — заключил Родин. — Дай бог, что в долгосрочной перспективе за счёт тех мероприятий, которые мы реализуем уже сейчас, и тех мероприятий, которые планируются в том числе при поддержке правительства Калининградской области нам удастся стабилизировать численность населения, и затем она пойдет в рост».

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