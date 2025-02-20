В парке Победы намерены установить миниатюры памятников, снесённых в Европе

Алексей Беспрозванных представил концепцию парка с историческими миниатюрами «Спасённая Европа» — проекта благоустройства парка Победы в Калининграде. Его основная задача — создание исторического пространство, где будут воспроизведены монументы воинам-освободителям, «уничтоженные в рамках целенаправленной политики Запада на умаление роли Советского Союза в Победе в Великой Отечественной войне». Информацию об этом губернатор разместил в своём телеграм-канале.

«В рамках первого этапа проекта выбраны памятники, которые были снесены с наибольшим резонансом и варварством. В свою очередь, выбор стран обусловлен сложившейся устойчивой тенденцией к сносу и демонтажу монументальных свидетельств освободительной роли Красной Армии», — следует из описания проекта. Экспозицию планируют открыть в апреле.

В основе архитектуры парка лежит карта освобождённой Восточной Европы, на которой размещаются макеты семи памятников с возведением инфраструктурных строений, идентифицирующих место установки памятника и воссоздающих его ландшафтный визуалитет:

Памятник маршалу Советского Союза Коневу в Праге (снесён в апреле 2020 г.); Памятник советско-польскому братству по оружию на площади (снесён в ноябре 2011 г.); Памятник генералу Ватутину в Киеве (снесён в феврале 2023 г.); Монумент воинам Советской Армии освободителям в Риге (снесён в августе 2022г.); Памятник советским воинам-освободителям в Клайпеде (снесён в июле 2022 г.); Монумент воинам-освободителям в Тарту (снесён в сентябре 2022 г.); Памятник Советской Армии в Софии (снесён в декабре 2023 г.).

По каждому памятнику также создадут тематические кейсы, в которые войдут архивные документы, документальные хроники и материалы СМИ по истории монументов.

В рамках второго этапа планируется создание ещё 30 уничтоженных или находящихся под угрозой уничтожения объектов.