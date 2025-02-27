Спасённая Европа в миниатюре: как Совет по культуре обсуждал парк скульптур

Концепцию парка с историческими миниатюрами «Спасённая Европа» губернатор Алексей Беспрозванных представил на прошлой неделе в своем телеграм-канале. Там же он сообщил, что проект будет реализован в парке Победы в Калининграде. В среду концепцию парка вынесли на обсуждение Совета по культуре при губернаторе. За дискуссией, которая длилась около часа, следил журналист «Нового Калининграда».

«Это про восстановление исторической правды и сохранение памяти о подвиге советских солдат, освободивших европейские страны от нацизма, памятники которым были варварски снесены в Европе. Дорабатываем проект и приступаем к реализации. Установка семи миниатюр – это первый этап благоустройства. Они уже отлиты из бронзы. Уверен, получится интересно. Откроем экспозиции в апреле», — написал губернатор в своём телеграм-канале 20 февраля.

На заседание Совета пришли деятели культуры, которые входят в его состав не первый год и давали советы еще экс-губернаторам Георгию Боосу, Николаю Цуканову и Антону Алиханову, — например, президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова, президент БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев и профессор федерального вуза Геннадий Кретинин. Пригласили и относительно новых членов — директоров филиалов федеральной «Третьяковки» Камилю Байдильдину и «Московской государственной академии хореографии» Светлану Загребину (впрочем, она еще год назад возглавляла областной Музея янтаря). Рядом с ними за большим столом, максимально приближенным к губернатору, восседали министр по культуре и туризму Андрей Ермак, главный архитектор области Евгений Костромин и другие чиновники, а также глава администрации Калининграда Елена Дятлова и депутат Заксобрания Аугениюс Абарюс, которые, правда, в состав Совета не входят.

Региональную же культуру отправили, как водится, на задворки — худруку Симфонического оркестра Аркадию Фельдману, директору областной библиотеки Елене Кошемчук и руководителю Музея изобразительных искусств Галине Заболотской достались места в общем зале. Причем перед ними даже не поставили таблички с указанием, что они являются членами Совета по культуре, а на их внезапные «включения из зала» во время обсуждения предложенных проектов некоторые из сидевших за большим столом чиновников реагировали с неким недоумением.

Иллюстрация: телеграм-канал губернатора Алексея Беспрозванных



Главный архитектор области Евгений Костромин пояснил собравшимся, что в парке Победы в Калининграде планируется разместить парк исторических миниатюр «Спасённая Европа». Он будет представлять собой историческое пространство, где воссоздадут монументы советским воинам-освободителям, уничтоженные в Европе. В основе идеи проекта — карта освобождённой Восточной Европы, на которой в рамках первой очереди будут размещены семь ранее уничтоженных памятников: маршалу Коневу в Праге (современная Чехия — прим. «Нового Калининграда»), советско-польскому братству по оружию на площади Виленского вокзала в Варшаве (Польша), генералу Ватутину в Киеве (сейчас Украина), воинам Советской Армии-освободителям в Риге (Латвия), памятник советским воинам-освободителям в Клайпеде (Литва), монумент воинам-освободителям в Тарту (Эстония) и памятника Советской армии в Софии (Болгария).

Костромин напомнил, что 9 апреля 1945 года завершилась Кенигсбергская операция и к 80-летию этой даты открытие парка «станет символом памяти преемственности поколений». Разработкой концепции и изготовлением скульптур занимается, по словам главного архитектора, АНО «Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ». При этом представленные семь миниатюр (размер каждой — 2–2,5 м) — это только первая очередь парка, они займут площадь в 0,5 га. Остальные планируется разместить в парке Победы на большей площади потом, в том числе после того, как закончится строительство дублера двухъярусного моста, которое пока что мешает работам.

Первый вопрос возник у Светланы Сивковой, географа по образованию. «Это вроде как очертания государств? — всмотрелась она на экран, на котором под каждой из скульптур значились выделенные территории. — Но если это очертания государств, тут как-то очень много ошибок. Например, смотрите, какая большая Эстония и какая маленькая Латвия. Есть вопросы к Молдавии, Чехословакии и Украине». Светлана Сивкова предложила сесть вместе и посмотреть карту. Возник у президента ММО вопрос и по поводу размера скульптурных композиций. «Фигуры разные. Есть многофигурные композиции, есть просто знаки. И появляются у нас такие маленькие фигурки, которые становятся как будто статуэтки на мощных постаментах», — обозначила свои сомнения Сивкова.

Светлана Загребина отметила, что её смущает название «Спасённая Европа» и второй язык на постаментах. Советник-архитектор Вячеслав Генне обратил внимание, что в парке Победы сейчас уже стоит много памятников, которые устанавливали различные организации. «Снесённые скульптуры, про которые мы говорим, „держали“ огромные площади. А мы мельчим. Но сама идея неплохая», — сказал Генне. «Воины-освободители могут превратиться в солдатиков», — заметила директор филиала «Третьяковки» Камиля Байдильдина. Галина Заболотская в свою очередь добавила, что от названия «миниатюры» лучше уходить, поскольку оно сводит на нет усилия. «Идея прекрасная, мы все поддерживаем. Но если мы неправильно всё оформим, то потеряется идеологическое значение», — согласился с коллегами по Совету Андрей Клемешев.

Фото: сайт правительства Калининградской области



«Мы много обсуждали этот парк, делаем его совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации. Собственно, концепцию этого парка вырабатывали мы с ними, — веско заметил министр по культуре и туризму Андрей Ермак. — И речь идет о первой части парка. На самом деле он будет гораздо больше... Воссоздать карту Европы — это было одно из реальных решений, именно поэтому здесь воссозданы границы государств. Мы готовы, естественно, обсудить. И архитекторы готовы доказать, что они сделали все правильно. Но если неправильно, они, естественно, поправят все технические вопросы». «Государства, которые ставили эти памятники в 1945 году, ставили их солдатам-освободителям. Мы здесь не хотим обходить слово „Европа“, потому что это происходило на территории Европы», — пояснил министр.

«Мы все взрослые люди, а на этот памятник будут смотреть в том числе дети. Взгляд на этот памятник глазами ребенка... Он может увидеть, может не увидеть, что там изображено, — взял слово замполпреда президента Роман Балашов. — Знает ли кто-то из нас, что изображено на мемориале 1200 гвардейцам? Я специально проводил квест. На вопрос, где у нас в Калининграде есть памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, 90% ответили, что нигде. А он есть на „1200“! То есть, никто даже взгляд не поднимает. И когда мы говорим о воздействии, главный объект его — это дети и подростки. И с моей точки зрения, такой формат очень интересный и очень удачный».

«Скажите, скульптуры уже готовы?» — задала Светлана Сивкова вопрос «в лоб» министру Андрею Ермаку и заместителю главы АНО «Национальный центр исторической памяти» Илье Сидоренко. Оба дружно заверили, что пока еще нет. По словам Ермака, со стороны Национального центра исторической памяти проектами занимается архитектор Павел Баранов, который делает 3D-модели: «Уже в дальнейшем будет принят соответствующий режим одобрения и памятники будут отливаться в бронзе».

Он также не согласился с тем, что это миниатюрные объекты. «Не могу сказать. Ну, вот даже просто посмотрите на фоне людей, которые потенциально будут приходить в этот парк. Видно, что это совершенно не маленькие миниатюры», — показал Ермак на слайд, на котором семья с ребенком стояла напротив скульптурной композиции с группой бойцов, композиция действительно выглядела на слайде как миниатюрная статуэтка. Илья Сидоренко в свою очередь уверенно заявил, что всё будет сделано и в срок доставлено в Калининград после того, как концепцию доработают с участием региональной рабочей группы. Поскольку парк должен будет открыться уже через полтора месяца, 9 апреля, скорости работы Центра можно только позавидовать.

Правда, откуда на карте освобожденной советскими войсками Европы появились по отдельности границы стран, которые во время Великой Отечественной войны входили в состав СССР, обсуждать на заседании не стали.

От редакции: об идее организовать в Калининградской области парк миниатюр монументов воинам-освободителям от фашизма, снесенных по решению недружественных стран, стало известно летом. В начале июля пресс-служба правительства области сообщила, что разместить его планируется на территории форта № 5. Как сообщили тогда в правительстве, идея уже обсуждалась на заседании Совета по культуре при губернаторе. По словам министра культуры и туризма региона Андрея Ермака, построить парк хотят в рамках создания в Калининграде Военно-исторического центра.

Памятный знак в Пененжно, был снесён в 2016 году. Фото: Алексей Милованов / «Новый Калининград»



Среди миниатюр, которые планировалось установить в Калининграде, Андрей Ермак называл, в частности, памятный знак на месте гибели генерала армии Ивана Даниловича Черняховского в польском Пененжно. 38-летний командующий 3-м Белорусским фронтом погиб в восточно-прусском городке Мельзак (сейчас Пененжно) 18 февраля 1945 года — буквально на прошлой неделе отмечалось 80 лет с этой даты. Бюст с памятного знака на месте гибели полководца был убран польскими властями 10 лет назад — в 2015 году, памятник окончательно снесён в 2016 году. Эта история вызвала в своё время широкий резонанс, однако в список миниатюр, представленных на Совете по культуре в среду, памятный знак в Пененжно в итоге не вошёл. Как пояснили в правительстве со ссылкой на Андрея Ермака уже после заседания Совета, памятник будет представлен в парке в рамках второй очереди.

«Невечная память»: что осталось от монумента в Пененжно (фоторепортаж)

Текст : Оксана Майтакова, фото: сайт правительства Калининградской области, телеграм-канал губернатора Алексея Беспрозванных, Виталий Невар, Алексей Милованов / «Новый Калининград»