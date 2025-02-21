Власти разрешили ввести в эксплуатацию многоквартирный дом в Зеленоградске

Строительная компания «Панорама» получила разрешение ввести в эксплуатацию многоквартирный дом в Зеленоградске в переулке 1-ом Железнодорожном. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства градостроительной политики Калининградской области.
Четырёхэтажное здание расположено на участке с кадастровым номером 39:05:010313:422. Общая площадь составляет 2166,8 кв.м.
Дата выдачи разрешения — 4 февраля 2025 года. По данным публичной кадастровой карты Калининградской области, кадастровая стоимость составляет 3 778 970 руб.