Облвласти разрешили ввести в эксплуатацию девятиэтажный дом в Васильково

Облвласти разрешили ввести в эксплуатацию девятиэтажный дом в Васильково
Фото: скриншот публичной кадастровой карты
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Власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в посёлке Васильково Гурьевского муниципального округа. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства градостроительной политики Калининградской области.

Многоквартирный жилой дом расположен на земельном участке с кадастровым номером 39:03:030105:401 на улице Весенней, 5. Общая площадь девятиэтажного здания составляет 14 623,8 кв.м.

По данным публичной кадастровой карты Калининградской области, кадастровая стоимость составляет 11 552 461,82 руб. Разрешение 12 февраля получило ООО «75 лет Калининградской области».

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