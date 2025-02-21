Архитектор Вадим Еремеев о застройке Калининграда: бардак и «человейники»

В Калининграде отсутствует общая концепция застройки, поэтому застройщики «втыкают» свои дома там, где считают нужным. Такое мнение высказал в интервью «Новому Калининграду» заслуженный архитектор РФ Вадим Еремеев.

На вопрос о том, какое здание он считает градостроительной ошибкой, архитектор назвал дом, который был построен по проекту архитектора Башина на улице Эпроновской напротив Рыбной деревни. «Это огромное разлапистое здание, которое перекрыло все видовые точки на центр города. Оно как бельмо в глазу. Ни к чему там было такое сооружать, — считает архитектор. — Ну а вообще мне очень не нравится, что общей концепции у нас нет. Если застройщику нужно воткнуть куда-то дом, он его воткнет обязательно. Какая-то выборочная застройка идет, без учета генплана».

Архитектор обратил внимание, что в прежние времена застройка в областном центре была комплексной, сначала рассчитывалось, сколько нужно школ, поликлиник, детских садов для того или иного района. «Сейчас же сначала строят „человейники“, а потом думают, где люди будут лечиться, где — учиться. Бардак какой-то происходит. Как это по-другому назвать?» — высказался архитектор.

Отметим, что Вадим Еремеев в советские времена много лет возглавлял региональное отделение Союза архитекторов, высказывался против снова Королевского замка. Он является автором проектов «Дома профсоюзов» на ул. Сергеева в Калининграде, ресторана «Прибой» в Зеленоградске, «Пассажа» на пл. Победы и многих других.

Полностью интервью с Вадимом Еремеевым читайте на «Новом Калининграде» в понедельник.