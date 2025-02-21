Архитектор Вадим Еремеев о застройке Калининграда: бардак и «человейники»

Все новости по теме: Городской облик

В Калининграде отсутствует общая концепция застройки, поэтому застройщики «втыкают» свои дома там, где считают нужным. Такое мнение высказал в интервью «Новому Калининграду» заслуженный архитектор РФ Вадим Еремеев.

На вопрос о том, какое здание он считает градостроительной ошибкой, архитектор назвал дом, который был построен по проекту архитектора Башина на улице Эпроновской напротив Рыбной деревни. «Это огромное разлапистое здание, которое перекрыло все видовые точки на центр города. Оно как бельмо в глазу. Ни к чему там было такое сооружать, — считает архитектор. — Ну а вообще мне очень не нравится, что общей концепции у нас нет. Если застройщику нужно воткнуть куда-то дом, он его воткнет обязательно. Какая-то выборочная застройка идет, без учета генплана».

Архитектор обратил внимание, что в прежние времена застройка в областном центре была комплексной, сначала рассчитывалось, сколько нужно школ, поликлиник, детских садов для того или иного района. «Сейчас же сначала строят „человейники“, а потом думают, где люди будут лечиться, где — учиться. Бардак какой-то происходит. Как это по-другому назвать?» — высказался архитектор.

Отметим, что Вадим Еремеев в советские времена много лет возглавлял региональное отделение Союза архитекторов, высказывался против снова Королевского замка. Он является автором проектов «Дома профсоюзов» на ул. Сергеева в Калининграде, ресторана «Прибой» в Зеленоградске, «Пассажа» на пл. Победы и многих других.

Полностью интервью с Вадимом Еремеевым читайте на «Новом Калининграде» в понедельник.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter