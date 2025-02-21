Минюст признал иноагентом бывшую ведущую «Первого канала» Жанну Агалакову

Министерство юстиции Российской Федерации признало иностранным агентом бывшую ведущую «Первого канала» Жанну Агалакову. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Реестр иноагентов обновили 21 февраля в 16:00 по местному времени. Отмечается, что Агалакова участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также участвовала как респондент на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ.

«Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

Помимо неё, в реестр иноагентов попали также журналисты Рустем Адагамов и Илья Азар. Список пополнился также писателем Елизаветой Александровой-Зориной и актёров Антоном Лирником.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter