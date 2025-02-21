Минюст признал иноагентом бывшую ведущую «Первого канала» Жанну Агалакову

Министерство юстиции Российской Федерации признало иностранным агентом бывшую ведущую «Первого канала» Жанну Агалакову. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Реестр иноагентов обновили 21 февраля в 16:00 по местному времени. Отмечается, что Агалакова участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также участвовала как респондент на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ.

«Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

Помимо неё, в реестр иноагентов попали также журналисты Рустем Адагамов и Илья Азар. Список пополнился также писателем Елизаветой Александровой-Зориной и актёров Антоном Лирником.