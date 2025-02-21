Путин прокомментировал возможное возвращение западных компаний в Россию

Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий оценил возможное возвращение иностранных компаний в Россию. Об этом сообщает РБК в пятницу, 21 февраля.

«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных», — отметил глава государства и добавил: «Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться», — сказал глава государства.

Как ранее сообщили «Ведомости», исполнительный директор автоконцерна Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром мирном соглашении, чтобы положить конец конфликту на Украине.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 20 февраля сообщил, что Россия не ждёт ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями». Алиханов объяснил это тем, что после ухода западных компаний российская промышленность получила «огромные возможности для развития».

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил следующее: «Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы. У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки». Позже он сказал, что обсуждение возврата иностранных компаний в Россию возможно только после отмены антироссийских санкций.