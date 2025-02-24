Заслуженный архитектор РФ: парк на месте Дома Советов — просто смешно

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Заслуженный архитектор РФ Вадим Еремеев считает ошибкой снос Дома Советов. Он также полагает, что после сноса здания в этом месте нужна новая мощная доминанта. Такое мнение он высказал в интервью «Новому Калининграду».

«Я разрабатывал проект благоустройства, которое было вокруг Дома Советов. Каскады, фонтаны — всё мое. И всё работало. Снос Дома Советов — это еще одна серьезная ошибка. Я не очень понимаю, зачем это сделали. Здание было почти готово, его нужно было немного довести до ума. Я об этом много писал и говорил, где только мог. Но не услышали», — рассказал Вадим Еремеев.

По его мнению, предложение разбить парк на этом месте — это «просто смешно»: «Такая позиция ни к чему не обязывает. Если ничего не делать, то парк или сквер сам собой появится, всё вырастет естественным образом. Без какого-то высотного сооружения, которое держало бы эту территорию, не обойтись. Нужна мощная доминанта, какой-то акцент».

Архитектор считает, что на этом месте должно появиться «примерно то же самое по объемам, что и Дом Советов, только, возможно, немного другой архитектуры». «Недаром же кирхи, соборы, церкви ставили в самых лучших местах, на какой-нибудь возвышенности, чтобы на этом сооружении концентрировалась визуализация. И сейчас нужно построить там что-то значительное, что-то такое, чтобы это можно было увидеть из бывшего Балтрайона. Чтобы все понимали: это центр города», — высказал мнение заслуженный архитектор РФ.

Полностью интервью с Вадимом Еремеевым читайте в понедельник.

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