В Кургане задержали пособника мошенников, обманувших учителя из Калининграда

В Кургане задержали пособника мошенников, которые вынудили учителя из музыкальной школы им. Шостаковича в Калининграде продать квартиру и забрали у неё 4,6 млн рублей в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Пособником злоумышленников оказался 23-летний житель Сочи. Выступая в роли курьера, житель Сочи передал своим кураторам 4,6 млн рублей от 74-летнего преподавателя музыкальной школы и ещё 3,5 млн рублей — у 71-летней пенсионерки. Обе обманутые были жительницами Калининграда. Под предлогом сбережения средств и недвижимости пенсионерки продали своё имущество и отдали деньги мошенникам, думая, что отправляют их на безопасный счёт.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение посыльного мошенников. Выяснилось, что он прибыл в Калининград из города Сочи и сразу после получения денег улетел обратно, откуда впоследствии перебрался в Курган, где и был задержан оперативниками», — говорится в сообщении правоохранителей.

Пособник пояснил, что увидел объявление о подработке в интернете. Полученные от калининградок миллионы он отправил «на продиктованный ему счёт». В качестве вознаграждения за проделанную работу сочинец получил 200 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. На время расследования пособника мошенников заключили под стражу.

Верила всем сердцем, осталась без жилья и денег: история одного мошенничества

Напомним, в середине сентября 2024 года 74-летняя преподавательница хорового пения в музыкальной школе им. Шостаковича Татьяна Санталова рассказала, как лишилась квартиры из-за телефонных мошенников. Впервые злоумышленники связались с ней в июле, а лишили недвижимости и средств уже в августе. Женщина отмечала, что верила в то, что работала с органами госбезопасности, а попадание под их влияние объясняла гипнозом. После продажи квартиры её приютила семья одной из учениц.