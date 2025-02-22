Погода в Калининградской области 22 февраля

Погода в Калининградской области 22 февраля
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В субботу, 22 февраля, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха будет колебаться от −1 до +2°C. Атмосферное давление — 770 мм, ветер северо-западный, 5 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +2°C, на востоке области −1°C. На всей территории региона осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно. Температура утром −1,5°C, днём +2,8°C, вечером +1,3°C. Влажность днем и вечером составит 63%, давление — 769 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу «днем вполне может проясниться (переменная облачность): по области при прояснениях 0...+3°С, при сохранении облачного неба 0...-2°С, без осадков. Вечером похолодает до −1...-3°С. Ветер юго-восточный 3-7 м/с, в порывах до 10-12 м/с».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter