Погода в Калининградской области 22 февраля

В субботу, 22 февраля, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха будет колебаться от −1 до +2°C. Атмосферное давление — 770 мм, ветер северо-западный, 5 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +2°C, на востоке области −1°C. На всей территории региона осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно. Температура утром −1,5°C, днём +2,8°C, вечером +1,3°C. Влажность днем и вечером составит 63%, давление — 769 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу «днем вполне может проясниться (переменная облачность): по области при прояснениях 0...+3°С, при сохранении облачного неба 0...-2°С, без осадков. Вечером похолодает до −1...-3°С. Ветер юго-восточный 3-7 м/с, в порывах до 10-12 м/с».