Власти Калининграда: шесть компаний готовы взять летом подростков на подработку

Администрация Калининграда, МАУ «Молодежный центр» совместно с Центром занятости провели круглый стол и обсудили с потенциальными работодателями действующие процедуры трудоустройства несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Представители МБУ «Чистота», ГП КО «Водоканал», «SPAR», «Русский хлеб», ОАО «Первый хлебозавод», «Пятёрочка» подтвердили свою готовность предоставить подросткам рабочие места, помочь получить первый профессиональный опыт. В свою очередь, региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» планирует вовлечь в «трудовые отряды подростков», сформированные на базе образовательных школ и ССУЗов, более 200 подростков.

Как напоминают в горадминистрации, оператором организации трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в городе Калининграде является МАУ «Молодежный центр». Контактный телефон: 89814560117.