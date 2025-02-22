Роскачество: мошенники рассылают сообщения о восстановлении Visa и Mastercard

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В России мошенники начали рассылать СМС-сообщения от имени Сбербанка с предложением о восстановлении полного функционала карт Visa и Mastercard, включая трансграничные платежи. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

В сообщениях аферисты предлагают для «валидации» карты пройти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка. Цель таких действий — завладеть личными данными пользователей, в том числе информацией о банковских картах. Также злоумышленники получают возможность установить на устройство потенциальной жертвы вредоносное ПО, позволяющее контролировать его удаленно.

«Необходимо понимать, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для „валидации“ карт или установки какого-либо программного обеспечения», — предупреждает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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