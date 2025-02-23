Погода в Калининградской области 23 февраля

Днём в воскресенье, 23 февраля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха достигнет +4°C. Атмосферное давление — 769 мм, ветер южный, 4 м/с.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +3°C, на востоке области — так же. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до 0°C, в районах восточнее — до −5°C.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье малооблачно, небольшой дождь. Температура утром −1,5°C, днём +5,1°C, вечером +2,3°C. Влажность составит 65%. Ветер ожидается южный, с порывами до 1 м/с.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 23 февраля «потеплеет до +2...+5°С! Скорость ветра (юго-восточный) не превысит 3-7 м/с, так что ощущаемая температура уже может выйти в „плюс“. А вот к вечеру небо затянет облачностью, к полуночи на западе региона не исключен небольшой дождь».