Погода в Калининградской области 23 февраля

Днём в воскресенье, 23 февраля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха достигнет +4°C. Атмосферное давление — 769 мм, ветер южный, 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +3°C, на востоке области — так же. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до 0°C, в районах восточнее — до −5°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье малооблачно, небольшой дождь. Температура утром −1,5°C, днём +5,1°C, вечером +2,3°C. Влажность составит 65%. Ветер ожидается южный, с порывами до 1 м/с.