На благоустройство Николаевского озера под Нестеровом выделили 8,7 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Заказчиком работ является администрация Нестеровского округа. Финансирование предусмотрено в течение 2025 года. Работы оценили в 8,74 млн рублей. Дата начала аукциона по поиску подрядчика на момент публикации новости не определена.

Забытая страна: как прошла встреча Беспрозванных с жителями Нестерова

В январе 2025-го губернатор Алексей Беспрозванных провёл в Нестерове выездное заседание правительства Калининградской области. До официального мероприятия глава региона пообщался с населением муниципалитета. Жители рассказали ему, в частности, про опасения насчёт посещения Виштынецкого озера после создания национального парка.