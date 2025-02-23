На благоустройство Николаевского озера под Нестеровом выделили 8,7 млн рублей

На благоустройство Николаевского озера под Нестеровом выделили 8,7 млн рублей
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Муниципалитеты

На благоустройство Николаевского озера под Нестеровом выделили 8,7 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Заказчиком работ является администрация Нестеровского округа. Финансирование предусмотрено в течение 2025 года. Работы оценили в 8,74 млн рублей. Дата начала аукциона по поиску подрядчика на момент публикации новости не определена.

Забытая страна: как прошла встреча Беспрозванных с жителями Нестерова

В январе 2025-го губернатор Алексей Беспрозванных провёл в Нестерове выездное заседание правительства Калининградской области. До официального мероприятия глава региона пообщался с населением муниципалитета. Жители рассказали ему, в частности, про опасения насчёт посещения Виштынецкого озера после создания национального парка.

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