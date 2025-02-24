Погода в Калининградской области 24 февраля

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Днем в понедельник, 24 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +4°...+5°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление повышенное — 767 мм ртутного столба, ветер южный, слабый.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +5°C, ночью +2°C. На востоке области днём +4°...+5°C, ночью до −3°C. По всей территории области — без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурная погода, туман. Температура утром +1°C, днём +4°C, вечером +3°C. Атмосферное давление повышенное — 769 мм рт. ст. Влажность — до 98%.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник утром на западе области (в том числе в Калининграде) не исключены небольшие смешанные осадки (дождь/морось/переохлажденный/ледяной дождь), вероятен туман/дымка. «Днем небо над Калининградом и западом региона, вероятно, по-прежнему будет облачным/облачным с прояснениями, потеплеет до +1...+4°С, а вот в центральной и восточной части региона при ясном/малооблачном небе может потеплеть до +4...+8°С. Днем и вечером существенных осадков не ожидается. Вечером похолодает до −1...+1°С по области. Ветер южный/юго-восточный, 3-6 м/с», — прогнозируют синоптики-любители.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, в Калининградской области утром ожидается туман при видимости 500-1000 и местами 200 метров.

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