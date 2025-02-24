Экспертиза одобрила проект ЖК напротив Ботанического сада в Калининграде

Проект жилого комплекса напротив Ботанического сада в Калининграде получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом содержится на сайте ГИС ЕГРЗ.

Застройщиком значится калининградское ООО «СЗ „Партнер“». Документацию для экспертизы готовили калининградские ООО «Западстройпроект» и ООО «АРХПД». Заключение от 21 февраля вынесло местное ООО «Проэксперт».

Строительство дома запланировано на улице Молодёжной на участке с кадастровым номером 39:15:131406:257 площадью 2,2 тыс. кв.м. Вид разрешённого использования земли — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Участок находится в частной собственности.