Приставы взыскали с алиментщика крупный долг после совершеннолетия его дочери

Все новости по теме: Долги

Калининградским приставам удалось взыскать крупный долг по алиментам после достижения ребенком совершеннолетия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградец должен был перечислять четверть всех видов заработка и иных доходов на содержание дочери 2006 года рождения, однако уклонялся от уплаты алиментов, скрывался от судебных приставов и был объявлен в исполнительный розыск. К моменту совершеннолетия ребенка задолженность достигла 1,8 млн рублей. Несмотря на то, что обязанность по уплате алиментов прекратилась, долг остался. Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство и смогли установить банковский счет должника, на котором находилась сумма, достаточная для полного погашения задолженности.

Сумма 1,8 млн рублей была списана со счета и перечислена на депозитный счет отделения, а затем направлена взыскательнице. Права калининградки полностью восстановлены.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter