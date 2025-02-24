Приставы взыскали с алиментщика крупный долг после совершеннолетия его дочери

Калининградским приставам удалось взыскать крупный долг по алиментам после достижения ребенком совершеннолетия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградец должен был перечислять четверть всех видов заработка и иных доходов на содержание дочери 2006 года рождения, однако уклонялся от уплаты алиментов, скрывался от судебных приставов и был объявлен в исполнительный розыск. К моменту совершеннолетия ребенка задолженность достигла 1,8 млн рублей. Несмотря на то, что обязанность по уплате алиментов прекратилась, долг остался. Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство и смогли установить банковский счет должника, на котором находилась сумма, достаточная для полного погашения задолженности.

Сумма 1,8 млн рублей была списана со счета и перечислена на депозитный счет отделения, а затем направлена взыскательнице. Права калининградки полностью восстановлены.