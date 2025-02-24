В Калининграде планируют вновь обследовать участок набережной Ветеранов (фото)

МКУ «Калининградская служба заказчика» готовится к поиску подрядчика для технического обследования территории с выполнением инженерно-геологических изысканий участка набережной Ветеранов. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Обследование необходимо выполнить на участке набережной с кадастровым номером 39:15:140201:89 — рядом с ЖК «Рыбная деревня-2». На работы выделяют 6 283 333 рубля. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент публикации материала на сайте не указаны.

Фото: архив «Нового Калининграда»

Разрушение набережной, построенной к ЧМ-2018, зафиксировали в районе строящейся «Рыбной деревни-2» в 2020 году. О том, что на указанную территорию «выехали структуры, которые занимаются обследованием данной набережной» на тот момент врио сити-менеджера Калининграда Елена Дятлова говорила в октябре того же года.

«Если мы видим внешние проявления, нужно понять, собственно [что к этому привело], — отметила тогда Дятлова. — Я думаю, что где-то через неделю мы сможем профессионально ответить на вопрос, что сейчас происходит с этой набережной, какие меры нужно реализовать, чтобы не допустить дальнейшего разрушения».