Первого замглавы администрации Нестеровского округа уволили по иску прокурора

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По иску прокурора Нестеровского района уволили первого заместителя главы администрации муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник, 24 февраля. 

Установили, что первый заместитель главы администрации не соответствует должности из-за отсутствия необходимого стажа. Кроме того, при поступлении на муниципальную службу она не предоставила сведения о доходах за предыдущий год. В связи с этим прокурор района внёс представление главе администрации муниципального округа, в ходе рассмотрения которого заместитель уволилась по собственному желанию. 

Прокурор района не согласился с такой позицией и обратился в суд с иском о возложении на администрацию муниципального округа обязанности изменить формулировку основания увольнения и расторгнуть трудовой договор в связи с отсутствием необходимого стажа и непредоставлением сведений о дохода. Отмечается, что решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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