Драмтеатр выделил около 1,7 млн рублей на микрофоны для спектакля «Нюрнберг»

Калининградский областной драматический театр выделяет 1 689 654 руб. на поставку микрофонов для использования в спектакле «Нюрнберг». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Извещение о проведении закупки у единственного поставщика утвердил директор и художественный руководитель драматического театра Александр Федоренко 21 февраля. Сведения о количестве поставляемого товара в документе не указаны.

Отмечается, что способ определения начальной цены договора — «метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): в целях применения метода использовалась информация о ценах работ, полученная по запросу заказчика у потенциальных контрагентов». На основании предложений был определен контрагент, предложивший наименьшую цену договора на одинаковых условиях.