Трусенёва рассказала, когда после ремонта откроется школа № 1 в Гвардейске

Министр образования Светлана Трусенёва рассказала, когда в Гвардейске после ремонта откроется школа № 1. По её словам, школьники вернутся к обучению 1 апреля. Об этом она сообщила во время прямого эфира Центра управления регионом.

Согласно заключённому договору, «31 марта — это время, когда должны быть завершены все работы». «Я надеюсь, что так оно и будет, и с 1 апреля ребята будут обучаться уже в отремонтированном здании обновлённой первой школы Гвардейска, — сообщила Трусенёва. — Думаю, что и родители, и дети оценят изменения, которые там произошли».

Министр также извинилась перед детьми и их родителями за задержку в проведении ремонтных работ. «Здание XIX века. Многие вещи не были учтены в проектно-сметной документации, поэтому, чтобы всё было безопасно и в то же время аккуратно, красиво, были внесены соответствующие изменения в документацию», — объяснила Трусенёва.

Как сообщает портал prussia.39, здание народной школы Тапиау было построено в 1901 году. С октября 1945-го в здании размещалась Тапиаусская семилетняя школа, с октября 1946 года — Гвардейская средняя школа, а затем — МБОУ «Средняя школа № 1 имени Игоря Прокопенко».