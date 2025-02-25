Трусенёва рассказала, когда после ремонта откроется школа № 1 в Гвардейске

Трусенёва рассказала, когда после ремонта откроется школа № 1 в Гвардейске
Фото: портал prussia.39
Все новости по теме: Образование

Министр образования Светлана Трусенёва рассказала, когда в Гвардейске после ремонта откроется школа № 1. По её словам, школьники вернутся к обучению 1 апреля. Об этом она сообщила во время прямого эфира Центра управления регионом.

Согласно заключённому договору, «31 марта — это время, когда должны быть завершены все работы». «Я надеюсь, что так оно и будет, и с 1 апреля ребята будут обучаться уже в отремонтированном здании обновлённой первой школы Гвардейска, — сообщила Трусенёва. — Думаю, что и родители, и дети оценят изменения, которые там произошли».

Министр также извинилась перед детьми и их родителями за задержку в проведении ремонтных работ. «Здание XIX века. Многие вещи не были учтены в проектно-сметной документации, поэтому, чтобы всё было безопасно и в то же время аккуратно, красиво, были внесены соответствующие изменения в документацию», — объяснила Трусенёва.

Как сообщает портал prussia.39, здание народной школы Тапиау было построено в 1901 году. С октября 1945-го в здании размещалась Тапиаусская семилетняя школа, с октября 1946 года — Гвардейская средняя школа, а затем — МБОУ «Средняя школа № 1 имени Игоря Прокопенко».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter