Власти Калининграда назвали снятие незаконных афиш «борьбой добра со злом»

Власти Калининграда назвали снятие незаконных афиш «борьбой добра со злом»
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Власти Калининграда задумались над наказанием жителей, занимающихся расклейкой афиш на неприспособленных для этого поверхностях. Глава администрации города Елена Дятлова и вовсе назвала деятельность коммунальщиков, срывающих нелегальные афиши «борьбой добра со злом».

«Портится внешний вид города, и жители абсолютно правы, — отметила Дятлова, отвечая на вопрос одного из журналистов. — Это тот вопрос, который на постоянном контроле у администрации. Знаете, это как с несанкционированной торговлей. Мы этим занимаемся, а можно ли это окончательно побороть? Сложно».

Глава администрации сообщила, что только за 2024 год в городе было демонтировано более 400 афиш, а за полтора месяца текущего года — 57.

«У нас идет непрерывная борьба добра со злом, — продолжила Дятлова. — Афиши размещаются, мы ходим и, собственно, их срываем, демонтируем».

После того, как журналисты поинтересовались, как чиновники намерены дальше бороться с расклейщиками, Дятлова задала встречный вопрос, «как сделать так, чтобы они не размещались», и тут же ответила на него: «Чтобы привлекать [к ответственности], нужно установить факт того, что именно эта организация разместила данную афишу на строительном заборе. Очень сложная доказательная база, но исходя из того, что мы видим, как афиши появляются, нужно работать в законодательном поле. Нужно посмотреть, возможно ли внесение изменений в кодекс административных правонарушений. Нужно повышать эффективность контрольной работы».

Ранее в мэрии города высказывали предположение, что победить расклейщиков рекламных объявлений на городских улицах поможет только регулярная механическая очистка.

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