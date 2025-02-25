Власти Калининграда затруднились ответить, когда откроется Зоологический сквер

Зоологический сквер, расположенный между улицей Брамса и Калининградским зоопарком, смогут открыть лишь после того, как закончатся судебные споры с подрядчиком. Об этом во вторник, 25 февраля, рассказала после оперативного совещания в мэрии города глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мы пошли в суд, там должна быть назначена экспертиза. Я надеюсь, что все судебные тяжбы закончатся в текущем году, и понятно, что мы в этом случае исполним решение суда. Пока не будет решения суда, вступившего в законную силу, сложно говорить, кто будет прав в этом суде. Надеюсь, что в текущем году мы закончим работы по данному пространству».

Дятлова напомнила, что заказчиком по этому объекту является Калининградский зоопарк, а претензии, по её словам, были выставлены компании «Еврокомфорт», с которой зоопарк ранее расторгал договор.

В октябре 2022 года стало известно, что реконструкцию участка Калининградского зоопарка, расположенного в границах улиц Шота Руставели — Брамса — Носова, будет доделывать другой подрядчик.

По итогам торгов на реконструкцию сквера победителем стало зеленоградская компания ООО «Еврокомфорт», снизившая начальную цену контракта на 5 млн рублей — с 20 до почти 14,9 млн.

Подрядчику предстояло завершить работы в течение 130 дней, однако с задачей, по мнению горвластей, он не справился.

Изначально на реализацию проекта выделялось 821,8 тыс. евро или 53,4 млн рублей по программе приграничного сотрудничества Польши и России. О первых серьезных проблемах на объекте, возникших из-за отсутствия цемента Светлана Соколова рассказывала еще в октябре 2021 года.

Название Зоологический сквер зелёная зона получила в сентябре 2023 года.