В Калининграде решили поставить памятник борцу Андрею Шумилину

В Калининграде на Аллее Смелых на территории училища олимпийского резерва имени заслуженного мастера спорта РФ Андрея Шумилина планируется установить памятник борцу. Как рассказала на заседании Совета по культуре при губернаторе области во вторник директор училища Наталья Киреева, памятник и благоустройств устанавливаются за частные пожертвования.



По её словам, имя Андрея Шумилина было присвоено учебному заведению в 2022 году. «В 2023 году нас посетил Александр Карелин (советский и российский борец — прим. „Нового Калининграда“) и возникла идея установки этого памятника», — рассказала Киреева. Руководство училища заручилось поддержкой семьи Шумилина, а также областной федерации спортивной борьбы, которую возглавляет депутат Заксобрания Аугениюс Абарюс. Высота памятника — 2,2 метра, он будет установлен на постаменте. Автор композиции — московский скульптор Вадим Кириллов. Как пояснил присутствовавший на заседании Совета депутат Абарюс, средства на изготовление и установку предусмотрены Фондом Карелина, областной федерацией спортивной борьбы, благоустройство проведет частная строительная компания.

Напомним, Андрей Шумилин скончался в 2022 году на 53-м году жизни после продолжительной болезни, от которой лечился в Германии и других странах.

Шумилин родился 9 марта 1970 года в Калининграде. После окончания средней школы №31 поступил в Калининградский государственный университет на факультет физической культуры и спорта, который окончил в 1995 году. Получил звание Заслуженного мастера спорта России по вольной борьбе. Он был многократным чемпионом России, чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка мира по вольной борьбе. В 2000-х он начал заниматься политической деятельностью — сначала его избирали депутатом горсовета Калининграда, последние годы он был депутатом Законодательного собрания Калининградской области и руководил городским отделением партии «Единая Россия». После смерти Шумилина депутатом по его округу была избрана его сестра Юлия.

3-D модель памятника