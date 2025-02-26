Погода в Калининградской области 26 февраля

В среду, 26 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +6°С, ночью столбик термометра опустится до +1°С. Скорость ветра составит от 1 до 2 м/с с порывами до 5 м/с, направление в течение дня переменное. Атмосферное давление в пределах нормы — 762 мм рт. ст. Относительная влажность 92%. Температура воды: 2,7°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду днём в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Воздух там прогреется до +4°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +3°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с туманом. Утром температура воздуха достигнет отметки +2,8°С, днём потеплеет до +7,1°С, вечером похолодает до +5,3°С. Влажность — до 99%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную погоду. Временами дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3°С, днём +4...+9°С. Видимость 3-7 км, в дожде 1-2 км. На дорогах ночью гололедица, снежный накат. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром в Калининграде и по всей области вновь сгустится туман — местами видимость может падать до 150-200 метров и менее. «Днём без существенных осадков, туман должен рассеяться, а пасмурное небо теперь уже окутает всю область, так что температура вряд ли поднимется выше +2...+5°С без прояснений. И в ближайшие дни нас ждёт туманное и пасмурное небо — его гарантирует „наплывающий“ с запада тёплый и влажный воздух, соприкасающийся с приземным холодом вдоль периферии антициклона», — отмечают синоптики.