В «Храброво» предупредили о задержках рейсов из-за сильного тумана в Калининградской области. Информация размещена в Telegram-канале аэропорта.

«На прилёт аэропорт „Храброво“ продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки. В настоящее время задерживаются 9 рейсов. Улучшение погодных условий ожидается после 11:00 по местному времени», — говорится в сообщении.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр по телефону +7 (4012) 550-550 или он-лайн табло на сайте аэропорта.

На момент написания материала на вылет из «Храброво» задерживаются пять рейсов — в Москву, Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх. Прилетят позже заявленного времени, как ожидается, девять самолётов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Минеральных Вод и Шарм-эль-Шейха.

«В случае задержек рейсов авиакомпании предоставляют пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Эти правила, утверждённые в 2007 году приказом Минтранса, регламентируют в том числе предоставление напитков / питания и организацию размещения пассажиров в гостинице», — напомнили в «Храброво».