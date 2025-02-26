В «Храброво» предупредили о задержках рейсов из-за сильного тумана в Калининградской области. Информация размещена в Telegram-канале аэропорта.
«На прилёт аэропорт „Храброво“ продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки. В настоящее время задерживаются 9 рейсов. Улучшение погодных условий ожидается после 11:00 по местному времени», — говорится в сообщении.
Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр по телефону +7 (4012) 550-550 или он-лайн табло на сайте аэропорта.
На момент написания материала на вылет из «Храброво» задерживаются пять рейсов — в Москву, Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх. Прилетят позже заявленного времени, как ожидается, девять самолётов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Минеральных Вод и Шарм-эль-Шейха.
«В случае задержек рейсов авиакомпании предоставляют пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Эти правила, утверждённые в 2007 году приказом Минтранса, регламентируют в том числе предоставление напитков / питания и организацию размещения пассажиров в гостинице», — напомнили в «Храброво».