Власти оценили шансы появления трамвая с ИИ в Калининграде

Калининград будет готов принять участие в испытании трамвая с искусственным интеллектом, если в Правительстве РФ ему предложат такое участие. Об этом, отвечая на вопрос «Нового Калининграда», сообщила глава администрации города Елена Дятлова. По её словам, речь при этом не пойдёт о беспилотном трамвае.

«Насколько я знаю, сейчас речь не идёт о трамвае без водителя, — сообщила Дятлова. — Коллеги останавливаются на философии ручного управления с подсказкой-информированием водителей о том, что появилось какое-то препятствие. Речь о помощи в принудительном снижении скорости. Искусственный интеллект всегда помощь водителю, но не замена водителя».

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов добавил, что беспилотные трамваи пока юридически не могут появиться.

«Сейчас у нас еще и нормативный правовой базы нет, чтобы оставить транспортное средство без водителя, поэтому пока что водитель будет всегда», — пояснил он.

«Мы смотрим за этим экспериментом, — добавила Дятдлова, — нам он интересен, мы о нём знаем, обсуждаем. А дальше всегда нужно считать экономику, сколько это денег и какие какие будут результаты»