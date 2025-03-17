«Корсары» вернулись на маршрут № 5 после трёхмесячного перерыва

В Калининграде на маршрут № 5 вернулись трамваи «Корсар», снятые с этого направления после аварии в декабре 2024 года. О том, что возвращение стало возможным после ремонта на нескольких участках трамвайных путей, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сотрудники „Калининград-Гортранса“ отремонтировали несколько участков, включая тот, где в декабре сошёл с рельсов трамвай „Корсар“, — пояснили в мэрии. — Спецоборудование, которое будет жёстко фиксировать трамвай на путях, пока поставить не успели. На предприятии ждут его поставки в ближайшее время».

Стоит отметить, что появление «Корсаров» на пятом маршруте уже заметили администраторы телеграм-канала «Калининградский трамвай».

«Сегодня в середине дня впервые с 20 декабря прошлого года, то есть спустя почти 3 месяца, трамвай ПКТС 71-921 „Корсар“ прошел по Фестивальной аллее», — отметили в сообществе.