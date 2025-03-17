«Корсары» вернулись на маршрут № 5 после трёхмесячного перерыва

«Корсары» вернулись на маршрут № 5 после трёхмесячного перерыва
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Калининградский трамвай

В Калининграде на маршрут № 5 вернулись трамваи «Корсар», снятые с этого направления после аварии в декабре 2024 года. О том, что возвращение стало возможным после ремонта на нескольких участках трамвайных путей, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сотрудники „Калининград-Гортранса“ отремонтировали несколько участков, включая тот, где в декабре сошёл с рельсов трамвай „Корсар“, — пояснили в мэрии. — Спецоборудование, которое будет жёстко фиксировать трамвай на путях, пока поставить не успели. На предприятии ждут его поставки в ближайшее время».

Стоит отметить, что появление «Корсаров» на пятом маршруте уже заметили администраторы телеграм-канала «Калининградский трамвай».

«Сегодня в середине дня впервые с 20 декабря прошлого года, то есть спустя почти 3 месяца, трамвай ПКТС 71-921 „Корсар“ прошел по Фестивальной аллее», — отметили в сообществе.

После того, как 20 декабря на Фестивальной аллее сошёл с рельсов трамвай «Корсар», маршрут № 5 стал обеспечиваться исключительно трамваями «Татра». Несмотря на оперативное прибытие на место аварийной бригады, движение трамваев было восстановлено лишь вечером 22 декабря. Как сообщал ранее председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, спецоборудование мэрия закупает, чтобы облегчить труд техническим работникам, обслуживающим «Корсары».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter