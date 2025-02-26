Власти Зеленоградска выделили 7 млн руб. на восстановление деревянного зодчества

Власти Зеленоградского округа выделили 7 млн рублей на восстановление деревянного зодчества на трёх домах. Информация об аукционах по поиску подрядчика опубликована на сайте госзакупок.

Работы запланированы на двух улицах. Первый тендер — на восстановление зодчества по 2-му Саратовскому переулку, 3. Начальная (максимальная) цена этого контракта составляет 2,36 млн рублей. Второй и третий аукционы касаются домов № 1 и № 2 на улице Осипенко. На них готовы выделить до 2,27 млн и 2,16 млн рублей соответственно. Восстановление деревянного зодчества необходимо произвести в течение 45 дней с даты заключения контракта по всем объектам.

Заказчиком работ является МКУ «Служба заказчика Зеленоградского муниципального округа Калининградской области». Всех подрядчиков планируется определить 6 марта. На работы власти Зеленоградского округа готовы потратить в сумме до 6,8 млн рублей.

Зимой 2022 года муниципальные власти уже объявляли конкурс по выбору подрядчика для «восстановления элементов деревянного зодчества» в Зеленоградске. Однако аукцион провалился. Тогда предполагалось отремонтировать элементы фасадов трех домов: на ул. Осипенко, д.1 и д.2, а также в Саратовском переулке, 3. На работы было выделено 3,4 млн рублей. Торги признаны несостоявшимися по той причине, что единственная поданная на них заявка, по мнению комиссии, оказалась не соответствующей условиям конкурса.