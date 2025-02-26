Власти Зеленоградска выделили 7 млн руб. на восстановление деревянного зодчества

Власти Зеленоградского округа выделили 7 млн рублей на восстановление деревянного зодчества на трёх домах. Информация об аукционах по поиску подрядчика опубликована на сайте госзакупок.
Работы запланированы на двух улицах. Первый тендер — на восстановление зодчества по 2-му Саратовскому переулку, 3. Начальная (максимальная) цена этого контракта составляет 2,36 млн рублей. Второй и третий аукционы касаются домов № 1 и № 2 на улице Осипенко. На них готовы выделить до 2,27 млн и 2,16 млн рублей соответственно. Восстановление деревянного зодчества необходимо произвести в течение 45 дней с даты заключения контракта по всем объектам.
Заказчиком работ является МКУ «Служба заказчика Зеленоградского муниципального округа Калининградской области». Всех подрядчиков планируется определить 6 марта. На работы власти Зеленоградского округа готовы потратить в сумме до 6,8 млн рублей.
Зимой 2022 года муниципальные власти уже объявляли конкурс по выбору подрядчика для «восстановления элементов деревянного зодчества» в Зеленоградске. Однако аукцион провалился. Тогда предполагалось отремонтировать элементы фасадов трех домов: на ул. Осипенко, д.1 и д.2, а также в Саратовском переулке, 3. На работы было выделено 3,4 млн рублей. Торги признаны несостоявшимися по той причине, что единственная поданная на них заявка, по мнению комиссии, оказалась не соответствующей условиям конкурса.Летом 2023 года власти Зеленоградска снова объявили конкурс на поиск подрядчика для восстановления деревянного зодчества. Работы подразумевались на доме по улице Осипенко, 1. На них муниципалитет выделил чуть больше 1,17 млн рублей.