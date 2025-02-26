Госэкспертиза отклонила проект строительства модульного спортзала в Полесске

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Проект строительства модульного спортивного зала в Полесске не прошёл госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступило «Главное управление государственной экспертизы». Проектную документацию готовили калининградский «Институт реставрации, экологии и градостроительного проектирования», а также компания «Гео Инжиниринг». Отрицательное заключение получено 26 февраля 2025 года. Застройщик — МБУ «Ремстрой контроль». Объект планировали возвести на ул. Вокзальной.

В 2023 году из бюджета Калининградской области решили выделить 90 млн рублей на строительство модульного спортивного зала в Полесске. Средства направляли как на разработку проектной документации, так и на само строительство. Площадь объекта должна была составить 1300 кв. м. Вложения планировали реализовать в течение 2023 года.

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