Калининградцам предложили альтернативные расписания из-за сбоя в «Волне Балтики»

Вместо расписания общественного транспорта в приложении «Волна Балтики», которое сначала дало сбой, а потом было скрыто от пользователей, калининградцам рекомендовали пользоваться расписаниями в альтернативных сервисах. Об этом во вторник, 25 февраля, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Действительно, сервис сейчас закрыт, — подтвердила Дятлова. — Как мы работаем и где сейчас можем увидеть расписание? Для того, чтобы было удобно, мы поставим ссылку на Go2Bus, там можно будет увидеть расписание».

Чиновница добавила, что сервис Go2Bus «связан с нашим программным обеспечением», а действующее в городе расписание общественного транспорта она назвала «динамическим».

«Мы откровенно признавали, что у нас существует сегодня недовыпуск транспорта на линию, — добавила она. — Для того, чтобы не вводить жителей города Калининграда в заблуждение, сейчас формируется расписание динамическим образом. Что мы сделаем? Обязательно настроим сервис таким образом, чтобы можно было увидеть это динамическое расписание».

Глава администрации также заявила, что губернатором ей дано задание отладить «графиковое движение» транспортных средств.

«Глупо высвечивать сегодня расписание, которое не будет соблюдено. Техническая сложность, собственно, которая есть у нас, — это вывод на сайт динамического расписания. Обязательно это сделаем, если жители города привыкли там получать информацию, мы должны просто ее обеспечить», — заключила она.

Впрочем, расписание — не единственная проблема «Волны Балтики». В начале февраля калининградские пенсионеры, а также другие пассажиры, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте, столкнулись с блокировкой льготных транспортных карт. Из-за этого они вынуждены были выстаивать очереди перед офисом Центра организации движения и пассажирских перевозок на ул. Гагарина для продления действия проездных.