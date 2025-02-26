Власти выделили более 1 млрд руб. на реконструкцию здания центра «Детство»

Областные власти выделили более 1 млрд рублей на реконструкцию здания реабилитационного центра «Детство» в Калининграде. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Учреждение расположено на улице Красноярской, 5. Согласно документу, на реконструкцию его здания власти направляют 1,3 млрд рублей. При этом стоимость самих работ определена в сумму 1,27 млрд рублей. Оставшиеся 35,3 млн рублей будут направлены на разработку проектной и рабочей документации. Средства выделяются из областного бюджета.

Площадь здания, в котором находится реабилитационный центр «Детство», составляет 2200 кв. м. В 2025 году власти хотят разработать ПСД для реконструкции строения. Сами работы запланированы в 2026-2027 годах.