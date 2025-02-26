В Калининграде задержали троих граждан России по подозрению в диверсии

В Калининграде задержали троих граждан России по подозрению в диверсии
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В Калининграде задержали троих граждан России по подозрению в диверсии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

Отмечается, что трое граждан намеревались поджечь электропитающее оборудование вышки сотовой связи. Служба безопасности подчеркнула, что они действовали «по заданию неустановленного лица в интересах Украины». При этом возраст и место жительства задержанных не раскрываются.

«По указанному факту следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту „а“ части 2 статьи 281 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин совершения указанной противоправной деятельности», — говорится в релизе.

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