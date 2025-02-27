Погода в Калининградской области 27 февраля

Днём в четверг, 27 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшим дождём. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +7°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +4°C. В центре и на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) дневная температура составит +5°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +3°C), а на востоке региона прохладнее (до 0°C). Ночью ожидается небольшой дождь.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода, дождь и дымка. Утром температура в Калининграде будет в районе +3,4°C, днём поднимется до +6,3°C, а вечером опустится до +5°C. Утром прогнозируется южный ветер, который днём сменится на юго-западный, а вечером на северо-восточный. Влажность — на уровне 99%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о пасмурном и сыром окончании февраля, а также ветреном и тёплом начале марта на этой неделе.

«В четверг +2...+6°C, преимущественно пасмурно, временами слабый/умеренный дождь. Ночью, утром и вечером дымка/туман (местами сильный). Ветер южный/юго-восточный, 3-6 м/с», — добавляют синоптики-любители.