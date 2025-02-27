Эксперты назвали Светлогорск самым популярным малым городом России

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Светлогорск признали самым популярным малым городом России по количеству бронирований посуточного жилья. Для аренды здесь представлено почти 2500 квартир и 140 загородных объектов. Об этом сообщают эксперты «Авито Путешествий».

«Среди всех городков и деревень рейтинга больше всего бронирований посуточного жилья было сделано в Светлогорске Калининградской области. Этот живописный курортный город с мягким климатом на побережье Балтийского моря известен своими сосновыми лесами и архитектурой в немецком стиле», — пишут эксперты. Средняя стоимость аренды квартиры за сутки в городе составляет 4,8 тыс. руб., а загородного дома — 8,4 тыс. руб.

Вторым по популярности стал Суздаль во Владимирской области, где средняя стоимость бронирования дома и квартиры составляет 9,7 тыс. и 5,2 тыс. руб. соответственно. Замыкает тройку лидеров Великий Устюг. Средняя стоимость аренды квартиры в этом городе достигает 2,8 тыс. руб. в сутки, а загородного дома — 7,6 тыс. руб.

В рейтинг также вошли Павловск (Воронежская область), Ростов (Ярославская область), Задонск (Липецкая область), Старая Русса (Новгородская область), Кириллов (Вологодская область), Невьянск (Свердловская область) и Павловск (Санкт-Петербург).

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